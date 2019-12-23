CHP'li Özkan: Yıldırım ve AKP'li vekillerin Simit Sarayı'na ait özel uçağı kullandığı ortaya çıktı

CHP'li Tuncay Özkan, eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın Simit Sarayı'na ait özel uçaktan inerken çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
Özkan'ın paylaştığı fotoğrafta Yıldırım, kapısının sağ tarafında Simit Sarayı’nın logosu bulunan uçaktan inerken görülüyor.
"Binali Yıldırım ve AKP'li vekillerin Simit Sarayı'na ait özel uçağı kullandığı ortaya çıktı" diyen Özkan mesajında "Uçan saraydan Uçan Simit Sarayı’na… Hayırlı olsun… Çay simit hesabından Simit Sarayı’nın uçağına geldiniz. Parasını millete ödettiniz, yakışıyor mu?" ifadelerini kullandı.
BİNALİ YILDIRIM VE AKP'Lİ VEKİLLERİN SİMİT SARAYI'NA AİT ÖZEL UÇAĞI KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 22 декабря 2019 г.
Uçan saraydan Uçan Simit Sarayı'na... Hayırlı olsun... Çay simit hesabından Simit Sarayı'nın uçağına geldiniz. Parasını millete ödettiniz, yakışıyor mu? pic.twitter.com/DYpOz5OCtK
Simit Sarayı’nın yüzde 51’inin 500 milyon dolarlık borcu nedeniyle Ziraat Bankası tarafından satın alınması planlanmış, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alımdan vazgeçildiğini açıklamıştı.
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