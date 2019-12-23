CHP'li Özkan: Yıldırım ve AKP'li vekillerin Simit Sarayı'na ait özel uçağı kullandığı ortaya çıktı

BİNALİ YILDIRIM VE AKP'Lİ VEKİLLERİN SİMİT SARAYI'NA AİT ÖZEL UÇAĞI KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI



Uçan saraydan Uçan Simit Sarayı'na... Hayırlı olsun... Çay simit hesabından Simit Sarayı'nın uçağına geldiniz. Parasını millete ödettiniz, yakışıyor mu? pic.twitter.com/DYpOz5OCtK