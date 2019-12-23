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    Osmanlı padişahı 5. Murad’ın torunu Kenize Murad

    'Padişah torunu' yazar Kenize Murad: Mustafa Kemal'i Anadolu'ya Vahdettin gönderdi, bağımsızlık istediğini biliyordu

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    Osmanlı padişahlarından Sultan V. Murad'ın torunu Kenize Murad, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 'Padişah Vahdettin tarafından gönderildiğini' iddia etti.

    Osmanlı padişahlarından Sultan 5. Murad'ın torunu Kenize Murad, hazırladığı kitabı ve Osmanlı'ya ilişkin çeşitli konularda Sabah'tan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

    Osmanlı Devleti'nin yıkılması sürecinde yapılan en büyük hatanın kapitülasyonlar olduğunu söyleyen Murad, "'Biz çok güçlüyüz, bize bir şey olmaz' diye düşünülerek verilen bu kapitülasyonlar aşama aşama azınlıkların kendi güç sistemlerini kurmasına yol açtı" ifadelerini kullandı. 

    Halifeliğin 'Müslüman dünyasının birliğini sağladığını' iddia eden Murad, İngilizlerin halifeliğin kaldırılması için mücadele ettiğini öne sürdü ve "Bakın, Müslüman ülkeler birlik içinde hareket edemiyor artık. Halifelik devam etseydi böyle olmazdı" dedi.

    Murad, Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin ile ilgili de açıklamalarda bulundu ve 'Atatürk ile Vahdettin'in 'çok yakın olduklarını' iddia etti. 

    Vahdettin'in 'Atatürk'ü Anadolu'ya yollayan kişi' olduğunu da söyleyen Murad, şu açıklamalarda bulundu:

    "Vahdettin, Osmanlı'daki sorunları çözmek için çok uğraşmış. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen de oydu. Mustafa Kemal'i iyi tanıyordu. Onun, ülkenin bağımsızlığını istediğini biliyordu ve bundan dolayı Anadolu'ya gönderdi zaten. Mustafa Kemal'le çok yakınlardı. Hatta Mustafa Kemal, Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan ile evlenmek istiyormuş ama Sultan vermemiş. Aile üyelerimiz 'Verseydi sürgüne gönderilmezdik' diyordu. Vahdettin, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndan başarıyla çıkacağını biliyordu. Ancak, Mustafa Kemal'in çevresindekilerin etkisiyle onu asacağından korktuğundan tekneyle gitmek zorunda kaldı."

    Hanedan ailesinin sürgüne gönderilmesi konusunu da değerlendiren Murad, "Fransa'da kraliyet mensupları öldürülmüştü ama biz en azından öldürülmedik, sürgüne gönderildik" ifadelerini kullandı.

    "Öncelikle ailem çok zor dönemlerden geçti. Osmanlı Hanedanlığı'ndan birçok aile üyesi intihar etti. Sürgünle Osmanlı üyelerinin erkekleri her şeylerini kaybettiler. Dayım mesela, çok parasız kaldı, dilencilik yapmayı da kendine yediremediği için hayatına son verdi. Ben bunu yakından biliyorum; Kurtuluş mücadelesi döneminde Mustafa Kemal'in başarıyla savaşı tamamlaması için Osmanlı Hanedanlığı'ndaki tüm kadınlar dua edermiş. Biz vatansever insanlarız, ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasını bizler de çok istedik. Ama Osmanlı Hanedanlığı üyeleri Kurtuluş Savaşı sonrası sürgüne gönderileceklerini düşünmemişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl yaşadı. Yaşlanmıştı. Ailemizin yaşlı mensupları için sürgüne gönderilmek çok zordu. Osmanlı'nın genç bir üyesi olarak şunu da söylemek isterim; Fransa'da kraliyet mensupları öldürülmüştü ama biz en azından öldürülmedik, sürgüne gönderildik."

    Etiketler:
    Kurtuluş Savaşı, Vahdettin, Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti, Kenize Murad
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