CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi: Bir saatte 82 lira topladı

CNN TÜRK'te Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programı için Dilenci dosyası 'Vicdan Sömürenler' üzerine çalışan programın muhabiri Sema Akbulut, dilenci kılığına girdi.
📌 Dilenci dosyası 'Vicdan Sömürenler'— CNN TÜRK (@cnnturk) December 20, 2019
Pazartesiden itibaren CNN TÜRK'te Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programında başlıyor @cemseymen pic.twitter.com/z9KyL6t5ff
Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önüne giden Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı.
Akbulut, yoldan geçenlerin verdiği paralarla bir saatte 82 lira toplamayı başardı.
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