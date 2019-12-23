Ceren Özdemir'in katili hakim karşısında: Beni çıkarmayın, çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Arduç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Arduç, "Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’un müebbet hapisle yargılandığı davanın ilk duruşması, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Arduç hakkında Özdemir’i öldürmek ve gözaltına alındığı sırada polis memurunu bıçaklamaktan iki ayrı iddianame hazırlandı.

Van’daki yüksek güvenlikli cezaevinde yatan Arduç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ordu'daki hakim karşısına çıktı.

Akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti

Hakim, Arduç'a ilk olarak cinayeti neden işlediğini sordu.

Çocuk yetiştirme yurdunda kaldığını ve yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle insanlara karşı canice şeyler düşündüğünü söyleyen Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti.

Sorgusunda olay anını anlatan ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Arduç, "Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. 2 kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. 'Önüme kim gelirse öldüreceğim' dedim. Akli dengem yok. Ceren'den önce başkasını takip ettim ama öldüremedim. Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, 'Metin' diye birini sorup, 2 kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" dedi.

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ceren'in babası Yılmaz, annesi Güfer, ablası Gizem Özdemir, yakınları ile Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, birçok ilden baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de duruşmayı izledi.

#CerenÖzdemir davası için Ordu Adliyesi'ndeyiz:

"Sadece katil değil, onun açık cezaevine geçmesinden, serbestçe dolaşmasından sorumlu olanlar da yargılanmalıdır"#CerenÖzdemirİçinAdalet pic.twitter.com/3HaHH9mqUP — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) 23 декабря 2019 г.

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

Ordu ve çevre illerden gelen kadın platformu üyeleri, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Katılımcıların ellerinde Ceren'in fotoğrafıyla dövizler yer aldı.

​Diğer duruşma 10 Şubat'ta

Öte yandan katil zanlısı Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.