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13:46 23 Aralık 2019
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    İmamoğlu: Adalar'da faytonlar kalkıyor, ulaşım elektrikli araçlarla yapılacak

    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini kınıyorum. Her zaman Yavaş'ın yanındayız" dedi. İmamoğlu, Adalar'da faytonların kalkacağını, ulaşımın elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını açıkladı.

    İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    İmamoğlu, Sazlıdere Barajı'nın Kanal İstanbul projesi içerisinde kalması nedeniyle yıkılması yönünde geçmiş dönemde yapılan protokolden çekileceklerini açıkladı.

    İmamoğlu, "Biz 16 milyon İstanbullunun hakkını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bize karşı yönelecek antidemokratik yöntemler karşısında asla yılmayacağız, 16 milyonun hakkı olan konularda asla geri adım atamayacak, asla susmayacağız. Oturup izleyenlerin devri bitmiştir" diye konuştu.

    İBB Başkanı, yaz aylarından itibaren Adalar'da faytonların kalkacağını, ulaşımın yaz aylarından itibaren elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını duyurdu.

    ​İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'Urla Belediye Başkanımız'ın tutuklanmasını da protesto ediyorum'

    'Oturarak iş yapma dönemi bitti, oturanlar da gitti zaten

    'Birileri talimat verdi diye kaynak harcama dönemi bitmiştir'

    • Bizim halkın parasını kullanmadaki temel prensibimiz hak, hukuk, adalet anlayışımızla kamu etik kurallarına göre belli. İsrafa asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki israf haramdır. Maksimum tasarrufu sağlayacağız. Her birimdeki arkadaşım buna dikkat edecek. Birileri talimat verdi diye kaynak harcama dönemi bitmiştir.

    • 11 bölgesel istihdam ofisini hayata geçireceğiz. Bize yapılan 10 bin iş başvurusundan 5 bin 80’ünü görüşmeye çağırdık. Önümüzdeki süreçte 25 bin İstanbulluyu işe almayı hedefliyoruz. İBB’de çalışanlara zam yaptık. 38 bin personelimiz için toplu iş sözleşmeleri yaptık. 85 bin çalışanı olan İBB için iş gücü barışını gerçekleştirmek çok önemlidir. Her inanca saygı duyan bir mekanizma kuramadıysanız adil bir kent kuramazsınız. Bu nedenle cemevlerinin İstanbul’da ibadethane statüsüne kavuşması için gerekli adımları atacağız.

    'İstanbul Otogarı artık gelir kapısı oldu'

    • Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ikinci etabını 29 Ekim 2020’de açmaya hazırlanıyoruz. Kemerbugaz’a bir kardeş daha geliyor. Sarıyer’de Hacıosman bölgesinde sahipsiz kalan ormanlık alanı Atatürk Ormanı adıyla 19 Mayıs 2020 tarihinde açmaya hazırlanıyoruz.

    • İstanbul Otogarı’nı düzenledik. Daha önce bir gider kapısıydı artık gelir kapısı oldu. Otogarı bir inovasyon merkezine dönüştürmek için çalışmaları yapmaya devam ediyoruz.

    Suriyeli sığınmacılar sorunu büyüdü
    • Biz cinsiyet eşitliğine inanıyoruz. Kadınları desteklemek için adım atmaya başladık. İstanbullu kadınları daha güvenli şekilde yaşatmak için bazı yenilikleri hayata geçirdik. 40 oda kapasiteli sığınak sonrası dayanışma merkezi.
    • Suriyeli sığınmacılar sorunu büyüdü, istanbul'un önemli bir sorunu. Her geçen gün büyüyen ve dramatikleşen bir sorun. Her zaman uyardığımız ancak dikkate alınmayan bu sorun bugünkü haline gelmiştir. Seçimlerin hemen ardından çalışmalara başladık. Sahada çalışma yürüten kuruluşlarla ilk toplantıyı gerçekleştirdik. 17 Ekim'de 22 ilçe belediyesi ve fon sağlayıcı uluslararası kuruluşlarla konferans yaptık. Görüş ve öneriler aldık. 11 Aralık'ta eylem planı çalıştayı tamamladık. Bunların sonunda İBB tarihinde ilk kez eylem planı çalışmalarına başladık.

    'İstanbul Deprem Platformu'nu kurduk'

    • Sanatçıların İstanbul sokaklarında renk ve neşe saçtığı günlere dönüyoruz. Platformumuzda her sesten insan olacak. Şehir tiyatrolarının sahne sayısını artırıyoruz. Yeni kültür ve sanat merkezlerimizi hizmet olmayan alanlarda açmayı planlıyoruz.

    • İstanbul Deprem Platformu'nu kurduk. Deprem konusunun milli bir sorun olarak görülerek bu soruna çözüm bulunması adına İBB'nin İstanbul'da organize ettiği Platformla büyük bir destek sunacağına inanıyorum.

    'İstanbul Kent Konseyi'ni kurduk'

    • İstanbul'da şeffaflık ve yerel yönetim çalışmalarına başlamıştık. Sonuçta dünyada belki de ilk kez bir belediye meclisinin 4 milyona yakın izlendiğini gördük. Bu kadar ilgi ulusal parlamentolarına bile görülmemiştir. Yerel demokrasi için insanların yönetim mekanizmalarına katılmasının yolunu kurmalısınız. İstanbul'u ilgilendiren tüm kararlar herkesin bilgisi dahlinde olsun, hiç kimse kendini dışlanmış hissetmesin diye mekanizmalar kuruyoruz. Cesur demokrasi için adımlar atıyoruz. Bunlar sadece bir başlangıç. İstanbul Kent Konseyi'ni kurduk ve derhal yönetime katılmasını sağladık. Hemen her alanda onlarca çalıştay düzenledik. Bizim için demokratik katılım çok ama çok önemli. İstanbul halkının seçimlerde verdiği demokrasi mesajının hakkını vermeliyiz.

    'Haydarpaşa ve Sirkeci garları bir hokus pokusla 16 milyonun elinden alınmaya çalışılıyor'

    • Özetle biz 16 milyon İstanbullunun mutluluğu için çalışıyoruz. Halka hesap verme anlayışıyla ayağa kaldırmak için, büyük bir enerjiyle hep birlikte çalışıyoruz. Öte yandan bizimle ilgili hayatın her alanında engelleme çabalarını sizler de duyuyorsunuz. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları bir hokus pokusla 16 milyonun elinden alınmaya çalışılıyor. Bu konuda İBB olarak yetkilerimizi çok iyi biliyoruz. Bu yetkileri an be an takip edeceksiniz. 16 milyon İstanbullunun hakkını kurda kuşa yem ettirmeyiz.

    • Ne yaparlarsa yapsınlar bize engel olamayacaklar. Biz 16 milyon İstanbullunun hakkını aramaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bize karşı yönelecek antidemokratik yöntemler karşısında asla ve asla yılmayacağız, 16 milyonun hakkı olan konularda asla geri adım atamayacak, asla susmayacağız. Oturup izleyenlerin devri bitmiştir. 'Ben yaptım old'u devri bitti. 'Benim işim sanane' bitti. Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının doğru olup olmadığını bilim insanlarıyla tartışacağız. Kapatıldığı için bu milletin kaç milyarı çöpe atılıyor seslendireceğiz. Başka bir niyet varsa bunu milletçe sorgulayacağız.

    'Kanal İstanbul protokolünden çekiliyoruz'

    'Adalıların talebi üzerine 35 turistik fayton hizmeti için görüşülüyor'

    • Adalar'da arkadaşlarım çalıştay yaptı. Adalardaki fayton sürecini takip ediyoruz. Faytoncularla görüşülüyor. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor.
    Etiketler:
    Kanal İstanbul, Deprem, Fayton, Adalar, Suriyeli mülteciler, Bütçe, Tasarruf, İstanbul, Kayyum, Rüşvet, İbrahim Burak Oğuz, Urla, İBB, CHP, Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu
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