İmamoğlu: Mansur Yavaş'ın yanındayız

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
İBB’de 6 aylık çalışma dönemimizi anlatıyoruz. https://t.co/fIRJ7WCsWA— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 23 декабря 2019 г.
İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'Urla Belediye Başkanımız'ın tutuklanmasını da protesto ediyorum'
- Bir konuya değinmek istiyorum. CHP'li belediye başkanlarımıza yönelik bir saldırı söz konusu. Bu saldırı ne yazık ki Ankara'da bir gelenek haline gelmiş. Bu baskıyla birlikte politikaların engellenmesine yönelik bir gelenek ortaya konmuş. Kaygıyla izlediğimiz bir süreç. Mansur Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini buradan kınıyorum. Bu kampanyaların sonuçsuz kalacağına olan inancım tamdır. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ve kendisini desteklediğimizi buradan ifade ederim. Urla Belediye Başkanımız'ın tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını da protesto ediyorum.
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Hiçbir vatandaşımız bizden popülist yaklaşımlar duymayacak. Bizler sadece gerçeklerle, güvenilir verilerle işler yapacağız. Elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz 16 milyon insan için çalışıyoruz.
'Oturarak iş yapma dönemi bitti, oturanlar da gitti zaten
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Bu bakış açısıyla öncelikle yönetimi devraldığımız günden bu yana 6 ayda nereye geldik bunu açıklayacağım. Biz vadesi geçmiş 6 katrilyon cari borcu teslim almış durumdaydık. İşbaşı yaptıktan bir hafta sonra kasamızda personelin maaşını ödeyecek para yoktu. Bizden önceki yönetimin 7.9 milyar liralık bütçe açığını devraldık.
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16 milyonun içi rahat olsun. Oturarak iş yapma dönemi bitti. Oturanlar da gitti zaten biliyorsunuz. Öncelikle tasarruf yaptık. Bu önemli bir tavır. Her iştirak şirketimizde tasarruf yaparak israf düzenine son verdik. İhale şartnamelerindeki hükümleri değiştirerek rekabeti arttırdık. Hizmette devamlılılığı sağladık. İştiraklerimizi kâra geçirdik.
'Birileri talimat verdi diye kaynak harcama dönemi bitmiştir'
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Bizim halkın parasını kullanmadaki temel prensibimiz hak, hukuk, adalet anlayışımızla kamu etik kurallarına göre belli.
İsrafa asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki israf haramdır. Maksimum tasarrufu sağlayacağız. Her birimdeki arkadaşım buna dikkat edecek. Birileri talimat verdi diye kaynak harcama dönemi bitmiştir.
Ayrıntılar geliyor.
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