İmamoğlu: Mansur Yavaş'ın yanındayız

Bu bakış açısıyla öncelikle yönetimi devraldığımız günden bu yana 6 ayda nereye geldik bunu açıklayacağım. Biz vadesi geçmiş 6 katrilyon cari borcu teslim almış durumdaydık. İşbaşı yaptıktan bir hafta sonra kasamızda personelin maaşını ödeyecek para yoktu. Bizden önceki yönetimin 7.9 milyar liralık bütçe açığını devraldık.