Erdoğan: Kağıdı Çinliler buldu ama hakkıyla kullanan bizim ecdadımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan bizim ecdadımızdır. Bilim tarihinin bugünkü kaynakları büyük ölçüde Avrupa referanslıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan bizim ecdadımızdır. Bilim tarihinin bugünkü kaynakları büyük ölçüde Avrupa referanslıdır.

- Müslüman alimleri yok saymak kasıtlı değilse, cehaletle izah edilebilir.

- Biruni boylam derecelerini ölçmek için Gazze'den Bağdat'a 2 sene yürüdü.

- Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir. Türkiye geçtiğimiz 17 yılda bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalamıştır.

- Türkiye İstanbul Havalimanı'na sahip olana kadar içeride ve dışarıda birçok engelle karşılaştı. Şimdi herkesin hayran olduğu bir eser ortaya çıktı. 50 milyon yolcu ağırladık. 90 milyon yolcu hedefine ulaşacağımız aşikar.

- Kanal İstanbul'da ilgili 'Yapamazsınız' diyorlar, 'Yaptırmayız' diyorlar. Müteahhitlere tehdit savuruyorlar, 'İhalelere katılırsanız biz iktidara geliyoruz, geldiğimizde bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz.' Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki.

- Yalılara çarpan tankerleri görmüyor musunuz? Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırdı? Bunlara sorsan Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı, Osmangazi de olmazdı. Senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz.