HDP'li Sur Belediye Başkanı Buluttekin tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Buluttekin ve belediye meclis üyesi Cemal Özdemir, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
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Belediye meclis üyesi Y.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Sur Belediye Başkanı Buluttekin’in yerine ilçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi kayyum olarak atanmıştı.
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