Akit TV sunucusu Dağıstanlı'nın 'bombalı saldırı' tehdidi Cumhuriyet gazetesi önünde protesto edildi

Cumhuriyet binası önünde bir araya gelen TGS üyelerinin eylemine, dilbilimci-yazar Necmiye Alpay, gazetenin yazarlarından Turgay Fişekçi, Zafer Arapkirli, Yakup Kepenek ile Cumhuriyet gazetesi çalışanları destek verdi.
Eylemde, katledilen Cumhuriyet yazarlarının fotoğrafları ile 'Tehdide boyun eğmeyeceğiz' ve 'Cumhuriyet susmaz' dövizleri taşındı. Grup adına basın açıklamasını TGS İşyeri temsilcisi Hazal Ocak okudu.
Ocak, "Cumhuriyet gazetesi sahipsiz değildir. Cumhuriyet gazetesi gerçekleri yazmaya devam edecektir. Suç duyurusunda bulunacağız, yargı önünde hesabını soracağız" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da, "Cumhuriyet gazetesi Türkiye cumhuriyetini kuran Atatürk’ün adını verdiği bir gazetedir. Biz de bu gazetenin emekçileriyiz. Birçok yazarımızı bombalı saldırılar ve silahlı suikastlarla kaybetmiş bir gazetenin emekçileriyiz. Aynı zamanda FETÖ’nün Ergenekon kumpasıyla aramızda ayrılan başyazarımız İlhan Selçuk’un çizgisindeyiz. Bu çizgiden bir milim dahi sapmayacağız. Cumhuriyet gazetesinin tehditlere boyun eğmeyeceğini bir kez de ben gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olarak burada arkadaşlarımın huzurunda haykırıyorum" diye konuştu.
“Cumhuriyet'e el bombası atalım” diyerek şiddet çağrısı yapan Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Gazeteciyiz, tehdide boyun eğmeyiz! #CumhuriyetSusmaz— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) 23 декабря 2019 г.
📷 Kurtuluş Arı pic.twitter.com/1hOn5NOY9s
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