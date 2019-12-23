Akit TV sunucusu Dağıstanlı'nın 'bombalı saldırı' tehdidi Cumhuriyet gazetesi önünde protesto edildi

Cumhuriyet binası önünde bir araya gelen TGS üyelerinin eylemine, dilbilimci-yazar Necmiye Alpay, gazetenin yazarlarından Turgay Fişekçi, Zafer Arapkirli, Yakup Kepenek ile Cumhuriyet gazetesi çalışanları destek verdi.

Eylemde, katledilen Cumhuriyet yazarlarının fotoğrafları ile 'Tehdide boyun eğmeyeceğiz' ve 'Cumhuriyet susmaz' dövizleri taşındı. Grup adına basın açıklamasını TGS İşyeri temsilcisi Hazal Ocak okudu.

Gazete çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Ocak, Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı'nın sözlerinin katliam çağrısı olduğunu, savcıların ise harekete geçmediğini belirterek, gazetenin yazarlarının bombalı ve silahlı saldırılar sonucunda öldürüldüğünü ancak Cumhuriyet'in hiçbir zaman susmadığını ifade etti.

Ocak, "Cumhuriyet gazetesi sahipsiz değildir. Cumhuriyet gazetesi gerçekleri yazmaya devam edecektir. Suç duyurusunda bulunacağız, yargı önünde hesabını soracağız" diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da, "Cumhuriyet gazetesi Türkiye cumhuriyetini kuran Atatürk’ün adını verdiği bir gazetedir. Biz de bu gazetenin emekçileriyiz. Birçok yazarımızı bombalı saldırılar ve silahlı suikastlarla kaybetmiş bir gazetenin emekçileriyiz. Aynı zamanda FETÖ’nün Ergenekon kumpasıyla aramızda ayrılan başyazarımız İlhan Selçuk’un çizgisindeyiz. Bu çizgiden bir milim dahi sapmayacağız. Cumhuriyet gazetesinin tehditlere boyun eğmeyeceğini bir kez de ben gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olarak burada arkadaşlarımın huzurunda haykırıyorum" diye konuştu.