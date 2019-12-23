Terim'e 'Futbolun mafyası mısın?' diyen Tuzlasporlu Gökhan Çıra'ya PFDK'dan 5 maç men

Gökhan Çıra'ya, Tuzlaspor - Galatasaray maçında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 maç men ve 7 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.