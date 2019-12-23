Çelik: Türkiye'nin karşısına Sevr'in benzeri getirilmeye çalışıldı

Çelik'in açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Batı medyası Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine yer vermedi. Anne yüreğinin isyanıdır. Anneler evlatlarına kavuşmak için teröre karşı duruş gösteriyorlar.”

- Avrupa'nın önemli ülkelerinden bir tanesinin başkentinde belediye başkanı köprülerin altına kayalar yerleştiriyor ki oralarda uyuyamasınlar. Türkiye, dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor.

- Libya'yla 27 kasım 2019'da imzalanan mutabakat son derece önemlidir. Türkiye'yi Akdeniz'e olta atamaz hale getirmeye çalışıyorlardı. Türkiye'nin karşısına Sevr'in benzeri getirilmeye çalışıldı. Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir.

- CHP anlaşma 'farklı sıkıntılara neden olabilir' dedi. 'Yanlış tarafla imza atıldı' sözü cehaletten kaynaklanıyor. Birleşmiş Milletlerin resmi kabul ettikleri kesime 'cihatçı' diyorlar, Hafter'e 'seküler ve ılımlı' diyorlar. Seküler denilen Hafter, Türkiye'yi tehdit ediyor. Ulusal mutabakat hükümeti meşru muhataptır.

- CHP'ye her zaman eleştirimiz vardı ama hiçbir zaman bu kadar gayri milli bir duruş sergilememişti.

- Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız.

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