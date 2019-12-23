Nord Stream 2 AG’den ABD’nin yaptırımlarıyla ilgili yorumu: Çalışmalarımız devam ediyor

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapım operatörü Nord Stream 2 AG şirketi, boru hattının en kısa zamanda hizmete girmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ABD’nin projeye yönelik yaptırımları uygulamaya koyması ile ilgili değerlendirmede bulunan Nord Stream 2 AG Sözcüsü Jens Müller, 2460 kilometre uzunluğundaki boru hattının bugüne kadar 2300 kilometrelik kısmının tamamlandığını açıkladı.

Müller, “Nord Stream 2 ve projeye destek veren diğer şirketler, enerji güvenliğinin, Avrupalı tüketiciler için en uygun gaz fiyatlarının ve Avrupa Birliği ekonomisinin rekabet gücünün sağlanması ve iklim koruma taahhütleri nedeniyle boru hattının en kısa zamanda hizmete girmesi için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve TürkAkım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptırımların kabul edilemez olduğunu kaydederek yanıt verileceğini açıklamıştı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümete, yaptırımlara karşı tedbirlerin geliştirilmesi emrini vermişti.