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21:20 23 Aralık 2019
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    Mansur Yavaş

    Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün '25 milyon rüşvet' iddialarına ilişkin konuştu.

    © AA / Ali Balıkçı
    Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün iddialarıyla ilgili olarak Haber Global Ankara Temsilcisi Faruk Demirel'in sorularını yanıtladı. Yavaş'ın ifadelerinden satır başları şu şekilde:

    Sinan Aygün'ün iddiaları

    -2-3 önce dilekçe veriyorsunuz.Kamuoyunda benimle hiç görüşmediğiniz halde Mansur Yavaş ve rüşvet ile belediye meclis üyeleriyle rüşvet konuşmalarını sağlıyorsunuz."Kaset, ses kaydı açıklayacağım" diyorsunuz. Ve ardından çıkıp diyorsunuz ki "Benden okul parasını istediler". Daha önce bu büyük rant verilirken haksız ve haram mal verilirken kendisine denilmiş ki "Bir okul yap" o okuluda yapmamış. Sonra diyor ki "Mahkeme iptal etti, ben yapacaktım". Ne olursa olsun ahlaki olarak, size bir rant verilmişse yanlış hadise ama bir okul yapmanızı istenmişse siz de o okulu yapmadıysanız bedelini götürüp belediyeye vermiş olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla özellikle kendisi bu olayı konuşturmak istiyor. Benimle görüşmek istiyor. Hukuk müşavirimizi arayan Aygün'e deniliyor ki "Başkanımız kesinlikle istinafa gitmeyecek". Cevaptan memnun kalmayan Aygün "Şikayet edeceğim" diye vesaire diye Ben de mesaj attım "Elinden geleni ardına koyma" diye. Çok pişkinler, hiçbir şey olmamış gibi bu şekilde konuşuyorlar.

    'Hukuksuzluğa geçit vermemiz mümkün değil'

    -Benim istinaf mahkemesine gitmemin ne belediyemize ne de Ankara halkına faydası yok. Danıştay'ın özellikle bir vurgusu var "Siz buraya bu kadar inşaatı yaptırırsanız Eskişehir yolu felç olur" diyor. Yani Ankara'nın bağrına bir kazık bırakmış oluyorsunuz" Dolayısıyla bizim böyle bir hukuksuzluğa geçit vermemiz mümkün değil.

    'İrtikap' tartışması

    -İşini yaptıramayınca beni böyle bir dilekçeyle korkutacağını sanıp, "irtikap" ifadesini ortaya koydu. Bu olanlar irtikap değil.

    'Genel Başkanımız 'hukuktan şaşmayın' dedi, biz de bunu uyguluyoruz'

    -Biz halka herkese eşit şeffaflıktan yana olacağımıza haktan hukuktan yana olacağımıza söz verdik. CHP'li olsa ne olur, babamın oğlu olsa ne olur hak hukuk ne diyorsa o olur.Sayın Genel Başkanımıza biz durumu ilettiğimizde bize verdiği talimat "Hukuktan şaşmayın" biz de bunu uyguluyoruz.

    © AA /
    CHP'li Bülent Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum

     

    'Bakanlık aracılığıyla ruhsat almaya çalıştı'

    -Acaba Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Ruhsat alabilir miyim? Oradan ruhsatı alabilmek için insanların namusuyla şerefiyle oynamayı yadırgamıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşallah burayı da yıktıracak.Geçmiş dönemde tartışmalı imar kararlarına imza atan tüm belediye meclisi üyeleri hakkında yargıya başvuracak.

    'Gökçek dönemi imar artışlarının hepsini çıkarıyoruz'

    -Bir dosya hazırlıyoruz 150'ye yakın terör örgütüne finans sağladığı iddia eden Gökçek dönemindeki imar artışlarının hepsini ortaya çıkarıyoruz. İlk önce imar artışına karar verenler olacak.

    Tartışmalı iş kuleleri

    -Yüksek yargı mensuplarından birisi bir başka siyasi partinin grup başkanvekilini arayarak eğer Mansur Yavaş istinafa gitmezse ceza alır diye tehdit ediyor. Bir yargıtay üyesinin haddi midir Rantlı işe bulaşmak tehdit etmek?

     'Bu isim Togo Şirketi'nin de avukatı'

    -Menfaati çelişenlerin avukatını tek bir avukat yapamaz. Togo ile Sinan Aygün'ün arası bozulabilir mimarlar odası dava açmış arsanın sahibi Sinan Aygün Ankara Büyükşehir Belediyesinin avukatı aynı şahıs. Bize kararı duyurmuyor.

    Etiketler:
    Melih Gökçek, AK Parti, CHP, Rüşvet, Sinan Aygün, Mansur Yavaş
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