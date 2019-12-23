Stalin, Türkiye'den yapılan paylaşımlarla Twitter gündemine girdi

Sovyetler Birliği'nin ikinci lideri Stalin doğum gününde Türkiye'den yapılan paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

18 Aralık 1878'de Gürcistan'ın Gori şehrinde doğan Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasına karşı en büyük çatışmaların yaşandığı dönemde Sovyet ordularının başkomutanlığını da yaptı.

Tam adı Yosif Visaryonoviç Cugaşvili olan ünlü lider Rusça'da 'çelik' anlamına gelen 'Stalin' adını ise Bolşevik Partisi'nin illegal yayın organı Pravda’da yayınlanan yazılarında mahlas olarak kullandı.

Sovyet lider doğumunun 141'inci yıldönümünde Twitter'da yapılan çok sayıda paylaşımla gündem oldu. Bu ilgilinin en önemli nedeni ise Türkiye'den atılan tweet'ler oldu.

İyi ki doğdun İşçi sınıfının demir yumruğu, Nazi faşizminin Azrail’i, yoldaş komutan Mareşal Joseph Stalin (Yosif Visaryonoviç) 21 Aralık 1878 💪#JosephStalin pic.twitter.com/9GYHsWGHWj — Kaan ÖZBEK (@kaanozbek) December 20, 2019

Stalin sizi korkutuyor mu?

İçinizdeki faşisti bulun ve boğun. O zaman korkacak hiçbir şeyin kalmadığını göreceksiniz. pic.twitter.com/MiTK8y5EK0 — T.C. Ayşe Deniz (@aysecandeniz) December 21, 2019

​Sonuçta 'Stalin gündemi' Twitter'da Türkiye'den yapılan paylaşımlarla öne çıktı.

“Gerçekten Stalin’in insanları neden öldürdüğünü mü soruyorsun?

“Bir köpekbalığı neden avını akıl almaz bir vahşetle öldürür?”

-David Baldacci •🥀 pic.twitter.com/7XnFFOcjZj — Selin🌸 (@tselinselin) December 22, 2019