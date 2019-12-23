Stalin, Türkiye'den yapılan paylaşımlarla Twitter gündemine girdi

18 Aralık 1878'de Gürcistan'ın Gori şehrinde doğan Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasına karşı en büyük çatışmaların yaşandığı dönemde Sovyet ordularının başkomutanlığını da yaptı.
Tam adı Yosif Visaryonoviç Cugaşvili olan ünlü lider Rusça'da 'çelik' anlamına gelen 'Stalin' adını ise Bolşevik Partisi'nin illegal yayın organı Pravda’da yayınlanan yazılarında mahlas olarak kullandı.
Sovyet lider doğumunun 141'inci yıldönümünde Twitter'da yapılan çok sayıda paylaşımla gündem oldu. Bu ilgilinin en önemli nedeni ise Türkiye'den atılan tweet'ler oldu.
İyi ki doğdun İşçi sınıfının demir yumruğu, Nazi faşizminin Azrail’i, yoldaş komutan Mareşal Joseph Stalin (Yosif Visaryonoviç) 21 Aralık 1878 💪#JosephStalin pic.twitter.com/9GYHsWGHWj— Kaan ÖZBEK (@kaanozbek) December 20, 2019
Stalin sizi korkutuyor mu?
— T.C. Ayşe Deniz (@aysecandeniz) December 21, 2019
İçinizdeki faşisti bulun ve boğun. O zaman korkacak hiçbir şeyin kalmadığını göreceksiniz. pic.twitter.com/MiTK8y5EK0
Sonuçta 'Stalin gündemi' Twitter'da Türkiye'den yapılan paylaşımlarla öne çıktı.
“Gerçekten Stalin’in insanları neden öldürdüğünü mü soruyorsun?— Selin🌸 (@tselinselin) December 22, 2019
“Bir köpekbalığı neden avını akıl almaz bir vahşetle öldürür?”
-David Baldacci •🥀 pic.twitter.com/7XnFFOcjZj
Bugünlerde doğmuş komünizmin yiğit komutanı. Gözümüzün feri, işçi sınıfı seni hep gülümseyerek ve inatta ısrar edişinle hatırlayacak. Burjuvazi ve Amerikan uşakları küfretsin ne gam! #Stalin pic.twitter.com/krfE18bGXp— Ali Ince (@AliCengizince) December 21, 2019
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