Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi

Saat 20.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Harem açıklarında Kadıköy-Eminönü hattında çalışan vapurda bulunan kimliği belirlenemeyen bir kadın, denize düştü.

Vapurdaki ve kıyıdaki vatandaşların kadını kurtarma çabaları yetersiz kalırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler kadını denizden çıkarttı.

Kıyıdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğu polis ekiplerince çok yönlü olarak araştırılıyor.