Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek

Sinan Aygün'ün tartışmalara neden olan iddialarına tepki gösteren Akşener, "Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi" ifadelerini kullandı.

"Çamur atma girişimi"

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Akşener, "Milletimizin hakkını savunan, Ankaralı hemşehrilerimize dürüst ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla hizmet eden başkanımız #MansurYavaşYalnızDeğildir. Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi" dedi.

Milletimizin hakkını savunan, Ankaralı hemşehrilerimize dürüst ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla hizmet eden başkanımız #MansurYavaşYalnızDeğildir.

Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi. — Meral Akşener (@meral_aksener) December 23, 2019

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