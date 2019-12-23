Benzin ve motorin fiyatlarına zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabı üzerinden benzin ve motorine fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.
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Benzine 16 kuruş zam
Bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.
Motorinde de fiyat artışı
EPGİS, motorine toplamda 28 kuruş zam geldiğini açıkladı.
Zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı, 22 kuruşun da ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.
İstanbul yakıt fiyatları
İstanbul’da benzin fiyatları 6.86 TL’den 7.02 TL’ye yükseldi. Motorin fiyatları ise 6,47 liradan 6,53 liraya yükseldi.
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