Benzin ve motorin fiyatlarına zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde benzine 16 kuruş zam geldiğini duyurdu. Motorine de toplamda 28 kuruş zam geldiği, bu zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı açıklandı.