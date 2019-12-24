Sinan Aygün: Suç duyurusundan önce Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdim

'Bize şehir plancıları dava açtı'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia eden eski ATO Başkanı Sinan Aygün, CNN Türk’te katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.

Yapılan kulelerle ilgili açılan davalara değinen Aygün, “Bize Mimarlar Odası değil şehir plancıları dava açtı” dedi.

Bu sözlerin üzerine programda konuk olan Necdet Saraç, “Size kota ve emsalleri sebep göstererek iptal davası açtılar. Bu gerekçede TOGO kulelerinde sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu imar değişikliği bu nedenle iptal edilmiştir. Bu doğru mudur?” diye sordu. Aygün de “Evet, bu doğrudur” cevabını verdi.

'Kılıçdaroğlu'nun haberi vardı'

'Paraların hepsini mahkemenin kasasına yatırdım'

Zafer Şahin’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşananlardan bilgisi olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Aygün, “Ben cumartesi günü suç duyurusu dilekçesini yazdım. CHP üyesi olduğum için parti disiplinine uydum, Genel Başkan’a bilgi verdim. Genel Başkan’ın önüne de savcılık dilekçesini koydum. Aldı, okudu. ‘Dur’ dedi, Bülent Kuşoğlu’na yönlendirdi. Sonra aramadı. ‘Bülent Kuşoğlu sizi Mansur Yavaş’la görüştürür’ dedi. Pazartesi sabah 10’da mühürleme geldi. Salı günü bir daha gittim. Dedim ki ‘Bakın bana dur dediniz, beni disipline veriyorlar niye veriyorlar bilmiyorum’. Dedi ki 2 kişi daha görevlendireceğim onlar Mansur Bey’le konuşsun” yanıtı verdi.

Ortaklarından birinin abisinin arandığını ve kaçak olduğunu söyleyen Aygün, “Hisseleri mahkemenin tayin ettiği fiyatla aldım. Bu paraların hepsini mahkemenin kasasına yatırdım. Devlete teslim ettim. Bir insanın abisi FETÖ’cüyse o da FETÖ’cü olacak diye bir şey olabilir mi? Mansur Yavaş, ‘hapse girecek’ diyor. Sen nereden biliyorsun, hakim misin sen? Bu ne aymazlık. Mansur Yavaş’ın terör örgütü finanse etti dediği bu” dedi.