Ardahan'da bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.

Ardahan'da jandarma ekipleri, Ardahan-Kars karayolu Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada emanet olarak Gaziantep'ten gönderildiği belirlenen zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.