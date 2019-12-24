Star Wars Türkiye'de hayal kırıklığı yarattı: Serinin son filmi ilk 3 gün yalnızca 165 bin seyirci tarafından izlendi

Star Wars serisinin son filmi olan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi, açılış hasılatı açısından son serinin ilk filmi olan 'The Force Awakens'ın açılış performansının yarısına bile erişemedi.

Yılın en merak edilen yapımlarından ve gişenin lideri olması beklenen Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker), gösterimdeki ilk üç gününde 165.100 seyirci tarafından izlendi.

177.4 milyon dolar hasılat elden eden film Türkiye'de 4.1 milyon TL hasılata sahip oldu.

Prömiyeri akabinde negatif yorumlar alan film Türkiye gişesinde yine J.J. Abrams'ın yönettiği The Force Awakens'ın açılış performansının yarısına bile erişemedi.