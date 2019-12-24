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11:08 24 Aralık 2019
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    İçişleri Bakanlığı'ndan 'park yasağı ihlali' uyarısı: Hatalı park eden araçlar çekilmeyecek, ceza kesilecek

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    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde parka çekilmeyecek, araçlara ceza yazılacak. Genelgeye göre; yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve okul geçitlerine, hastane gibi yerlerin giriş-çıkışlarına 5 metre mesafede park eden araçlar çekilecek.

    İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı'na, Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi' konulu bir genelge gönderdi.

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    İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu
    Genelgede, trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park, duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulması trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

    Genelgede, il sınırları içerisinde hangi alanların park yeri olacağı, yol üzerinde park disiplininin bozulması veya işgal edilmesi durumunda uygulanacak cezai müeyyideler ve araçların kaldırılması esas ve usullerine ilişkin hususların mevzuat ile  düzenlendiği hatırlatıldı.

    Mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı görüldü

    Bakanlık 81 ile gönderdiği genelgede; uygulamada, park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği veya mevzuatta yer alan şartlar oluşmadığı halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, otoparklar ve çekicilerin belirlenmesinde mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun ise çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu.

    Genelgede, trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerce standart bir anlayışla ve mevzuatların amacına uygun hareket edilmesi, araç sahipleri ve sürücülerin yanı sıra trafikte bulunan tüm yol kullanıcılarının haklarının istisnasız korunması, yaşanabilecek keyfi uygulamaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi dikkat edilmesi gerekenler şöyle anlatıldı:

    Hangi araçlar nasıl çekilecek?

    • Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede park eden araçlar çekilecek.
    • Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına,  kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafede araçlar çekilecek.
    • Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek.
    • Araç çekilmesi trafik görevlilerinin refakatinde olacak.
    • Çekme işlemi sırasında; aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacak. Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve refakatinde gerçekleştirilecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı (kamera veya fotoğraf) alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak.

    'Çekilen aracın ve çevrenin güvenliğine dikkat edilecek'

    • Aracın çekiciye yüklenmesi esnasında çekilen aracın ve çevrenin güvenliğine dikkat edilecek. Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sahibinin, sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek, varsa yapılan masrafların (UKOME veya İl Trafik Komisyonları tarafından güncel belirlenen tarifeler üzerinden) makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sahibine/sürücüsüne teslim edilecek.
    • Araç sahibinin, sürücüsünün çekici üzerinde seyahatine izin verilmeyecek. Çekilen araçların takibi yapılacak, yetkilendirilmiş ve ihlalin gerçekleştiği yere en yakın otoparka götürülerek muhafaza altına alınması sağlanacak. Aracın otoparka giriş yaptığı an itibariyle görevlilerce derhal PolNet bilgi sistemi ‘Trafik Denetleme’ menüsü altındaki ‘Otopark’  bölümü kısmından veri girişi yapılacak. Uygun platformlarda kamuoyuna;  www.egm.gov.tr adresinde yer alan ‘Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’ modüllerinde Otoparka Çekilen Araç Sorgulama işlemlerinin yapılabileceği, Araç sahiplerinin e-Devlet’te kaydı var ise ‘elektronik posta adresine’, e-Devlet mobil uygulamasını indiren kullanıcıların ise cep telefonlarına araçlarının çekildiği otopark bilgilerinin gönderildiği hususları duyurulacak.
    • İllerde valiler, ilçelerde  kaymakamlar tarafından, çekilen veya trafikten men edilen araçların muhafaza edildiği tüm otoparklar ile yapılan iş ve işlemlerin örnekleme usulü ile belirlenen en az yüzde 5’inin mevzuat ve genelge şartlarına uygunluğu açısından yılda en az iki defa denetletilecek. Mevzuatta ve genelgede belirtilen şartlara aykırılığın tespiti durumunda ilgililer hakkında işlem yapılacak. Yapılan çalışmalara ilişkin 4’er aylık dönemler (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık) halinde belgeler doldurularak dönem bitiminde İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek.
    Etiketler:
    UKOME, Otopark, Süleyman Soylu, Türkiye, Genelge, Araç çekme, Para cezası, çekici, Park, İçişleri Bakanlığı
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