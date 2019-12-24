Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tek taraflı protokolden çekilme hakkı yoktur" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Tartışmaların odağında olan Kanal İstanbul projesine değinen Kurum, "Dün itibariyle Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED sürecini tamamladık ve halkımızın tasarruflarına bırakmak adına 10 gün süreyle ilan ettik. 10 gün içinde ÇED raporuna gelecek olumlu/olumsuz eleştirileri alacağız ve ÇED sürecini tamamlamış olacağız" dedi.

"ÇED raporu hazırlanırken, STK'larla üniversitelerimizle çevremize ve doğaya ilişkin her türlü detay düşünülerek hazırlanmıştır" ifadesini kullanan Kurum, şöyle devam etti:

"Söylendiği gibi sadece bakanlığımız bünyesinde bu süreç yürütülmemiştir. İlgili tüm belediyelerle ortak bir çalışma yürütülmüştür ki, bu süreçte en büyük paydaş İBB ile birlikte yürütülmüştür.

İBB Başkanı ortak protokolden çekildiğini ifade etmektedir. Kendisinin tek taraflı protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır. Meclis kararlarıyla protokollerden vazgeçebilirsiniz. Grup Başkanvekilimiz de buradalar. Dolayısıyla Meclis'in karar almadığı bir protokolden vazgeçemezsiniz. Vazgeçerseniz tüm maddi ve hukuki sorumlulukları almış olursunuz. Vatandaşımızın istemediği hiçbir projeyi yapmadık, yapmayacağız. Belediye Başkanlığı vatandaşa hizmet etmekle oluyor. 6 aylık süreçte başkan hangi projeleri üretmiş ona bakmak gerekiyor. 82 milyon vatandaş için proje geliştirdik, geliştirmeye devam edeceğiz."

Bakan Kurum'un açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle: