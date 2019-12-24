İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanal'a ret: Trump'a soruşturma açmamız örf ve adetlere uymaz

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Barış Pınar Harekatı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderen ABD Başkanı Donald Trump hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Tanal, Trump hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep etti.
CHP'li Tanal’ın suç duyurusu dilekçesini inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Trump hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.
'Devlet başkanları, başka devletin ceza yargılamasından kesin bağışıklığa sahip'
Tanal'a tebliğ edilen savcılık kararında, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası Ceza Hukuku yönünden devlet başkanları, başka devletin ceza yargılamasından kesin bağışıklığa sahiptirler. Bu nedenle, yabancı bir devlet başkanı hakkında ülkemizde soruşturma ve yargılama yapılması imkanı bulunmamaktadır.
Mahmut Tanal'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hakkında şikayetçi olduğu, uluslararası hukuk kuralları gereğince ABD Başkanı hakkında müsnet iddialar yönünden yargı muafiyeti nedeniyle ceza soruşturması yapma imkanı bulunmadığı anlaşılmakla; ABD Başkanı Donald Trump hakkında yukarıda belirtilen gerekçelerle kamu adına soruşturmaya yer olmadığına, kararın bir örneğinin ihbar eden Mahmut Tanal'a tebliğine, 5271 Sayılı CMK'nun 158/6, 173 maddesi gereğince 15 gün içinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.”
Tanal: Karar hukuka aykırı, itiraz edeceğiz
Savcılığın takipsizlik kararıyla ilgili açıklama yapan CHP'li Tanal, şunları söyledi:
"Amerika’da Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, bakanlar hakkında soruşturma başlatılabiliyor. Her türlü yasal işlem Amerika’da başlatılabiliyor da Trump ve etrafındaki yetkililer hakkında neden Türkiye’de soruşturma başlatılamıyor? Bu bir çifte standarttır. Devletler arasındaki ilişkilerde mütekabiliyet ilkesi esastır. Amerika’da örf ve adet işlemiyor ancak Türkiye’ye gelince kanun soruşturma izni verdiği halde örf ve adet kanunun önüne geçerek ‘soruşturma başlatılamaz’ diyor. Bu takipsizlik kararı, hukuka aykırıdır. Bu siyasi bir takipsizlik kararıdır, hukuki değildir. Buna yönelik yasal itirazları da yapacağız."
'Türk Ceza Kanunları uygulanarak, Türkiye’de yargılanması gerekmektedir'
TCK’nın 13. maddesinde, belli suçların yabancı bir ülkede işlenmesi durumunda, failin Türk vatandaşı veya yabancı olmasına bakılmaksızın, Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılacağının hüküm altına alındığını kaydeden Tanal, şöyle devam etti:
Tanal, 'Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye'de işlenmiş sayılır' şeklindeki Türk Ceza Kanunu 8. maddesini de hatırlatarak, “ABD Başkanı Trump tarafından yazılan mektup, Türkiye’de açılmış ve okunmuştur. Bu nedenle işlenen fiilin neticesi Türkiye’de gerçekleşmiştir. Bu sebeple suç Türkiye’de işlenmiştir. Artık bu noktada Türk Ceza Kanunu’nun ‘Yer Bakımından Uygulama’ başlıklı 8. maddesi uygulanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.
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