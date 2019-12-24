TGB'den 'Las Tesis' eylemlerine tepki: Dans adı altında devlet düşmanlığı yapılmasına izin vermeyeceğiz

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), "'Las Tesis' dansı adı altında devlet düşmanlığı yapılmasına izin vermeyeceğiz" diyerek kadına şiddete karşı dünya çapında gerçekleştirilen 'Las Tesis' etkinliğini protesto etti. Basın açıklaması sırasında ise bir kadının TGB'lilere tepki gösterdiği görüldü.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Ankara Üniversitesi'nde toplanarak son dönemde kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla dünya çapında çok sayıda ülkede gerçekleştirilen 'Las Tesis' eylemlerini protesto etti.

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde planlanan Las Tesis eylemi öncesinde kampüs dışında toplanan yaklaşık 30 kişilik TGB'li grup, 'Las Tesis' dansının 'Devlet düşmanlığı' olduğunu söyleyerek 'Kiminle dans ettiğinizin farkında mısınız?' yazılı bir pankart açtılar.

TGB tarafından yapılan basın açıklamasında da şu ifadelere yer verildi:

"Kadın erkek el ele, Türkiye'nin üstündeki bulutları dağıttıkça kadın sorunu çözülmektedir. Türk kadını ve Türk erkeği yüz yıldan fazladır aynı cephede, omuz omuza, aynı toplum içerisinde, aynı devletin çatısı altında savaşmaktadır. Kadınımızı toplumumuzdan ve devletimizden koparma çabaları boşunadır. Kadın mücadelesinin temeline erkek düşmanlığını koyan, emperyalizmin güdümünde çalışma yürüten feminist örgütler kadını daha ağır zincirlerin altına sokmaktadır. Türk kadınını bataklığa çekme çabaları boşunadır."

Öte yandan, basın açıklaması sırasında bir kadının TGB'lilere tepki göstererek üzerlerine su fırlattıkları görüldü.

Kadın polis tarafından gözaltına alınırken, TGB'li grubun "Cumhuriyet kadını devletinin yanında" şeklinde slogan attıkları görüldü.

🔴CANLI- Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi önünde basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz!Ankara Üniversitesi'nde "Las Tesis" dansı adı altında devlet düşmanlığı yapılmasına izin vermeyeceğiz! https://t.co/9fnNPRdXXS — TGB (@genclikbirligi) December 24, 2019

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