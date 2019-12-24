Ceren'in katili, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Ordu'da 20 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç, dün ilk defa hakim karşısına çıktı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün yapılan duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Arduç'un ifadesinde akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için bugün tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Bir süre hastanede gözetim altında kalacağı öğrenilen Arduç'un, 20 Ocak 2020'de tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.

'Yapmadığım pislik kalmadı'

Savunmasında akli dengesinin yerinde olmadığını öne süren Arduç, "İki defa tecavüze uğradım. Kendime yediremedim, suç işledim. O kadar çok şeyler yaptım ki şimdi anlatsam... Tecavüze uğradığımı utancımdan kimseye anlatamadım. İnsanlardan nefret ettim. Yapmadığım pislik kalmadı. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" demişi.