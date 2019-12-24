Türkiye'nin Otomobili'nden yeni kare: 'Aynalar yerli yerinde'

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından 'Türkiye’nin Otomobili'nin aynalarının da yer aldığı fotoğraf yayınlandı.
#YeniliğeYolculuk devam ediyor...— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 24, 2019
Geri sayımda son 3 gün!#AynalarYerliYerinde #TürkiyeninOtomobili #TOGG https://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/c3If1GJE4E
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"#YeniliğeYolculuk devam ediyor...
Geri sayımda son 3 gün!
#AynalarYerliYerinde
#TürkiyeninOtomobili
#TOGG "
TOGG'dan dün yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanılmıştı:
"Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...
Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin."
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