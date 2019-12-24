Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi

HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yargılandığı davada, mahkeme tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yüksekdağ ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlantı kurulurken avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri duruşma salonunda hazır bulundu.

Yüksekdağ, 2016'da HDP'lilerin açlık grevine başlamasına ilişkin Diyarbakır'daki yaptığı konuşma sonucu hazırlanan fezleke hakkında savunma yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra İmralı'daki cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan ile görüşme yapamadıklarını ve Öcalan'a yönelik suikast iddialarının gündeme geldiğini ileri süren Yüksekdağ, 'demokratikleşme adına' Öcalan ile görüşme talep ettiklerini ve söz konusu konuşma içeriğinin de buna yönelik olduğunu iddia etti.

Konuşmasında çözüm sürecinin yeniden başlamasını talep ettiğini ve hükümete çağrıda bulunduğunu beyan eden Yüksekdağ, geçen süre zarfında ailesinin ve avukatlarının Öcalan ile görüştürüldüğünü ancak istedikleri demokratikleşmeye ulaşamadıklarını söyledi.

Duruşma Mart 2020'ye ertelendi

Avukatların beyanlarının da alınmasının ardından duruşma savcısından mütalaası soruldu. Savcı, Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçların katalog suçlardan olması ve henüz savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, Diyarbakır'daki eylemlere ilişkin başlatılan soruşturma dosyasının incelenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenilmesine ve Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 10 Mart 2020'de devam edilecek.