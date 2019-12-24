Mimarlar Odası'ndan Gökçek, Tuna ve Aygün hakkında suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, eski Ankara Büyükşehir belediye başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna ile TOGO Kuleleri'nin sahibi Sinan Aygün hakkında '3194 sayılı imar kanuna muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.