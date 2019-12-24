Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde

Ordu'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç, dünkü mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Özgür Arduç'a akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Cezai ehliyeti tamdır raporu verildi.

'Yapmadığım pislik kalmadı'

Savunmasında akli dengesinin yerinde olmadığını öne süren Arduç, "İki defa tecavüze uğradım. Kendime yediremedim, suç işledim. O kadar çok şeyler yaptım ki şimdi anlatsam... Tecavüze uğradığımı utancımdan kimseye anlatamadım. İnsanlardan nefret ettim. Yapmadığım pislik kalmadı. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" demişi.