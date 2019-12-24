Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da etkili olan soğuk hava, önümüzdeki günlerde etkisini daha da artıracak.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında özellikle hafta sonu, sıcaklık değerlerinin daha da düşeceği vurgulandı. Buna bağlı olarak pazar günü kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.