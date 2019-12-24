İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesi için ihaleye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Otogarı olarak bilinen '15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın ticari alanlarının işletmesi için ihaleye çıkacak. İhaleye, İBB’nin şirketlerinden Boğaziçi A.Ş. de katılacak.

Bedrettin Dalan'ın İBB başkanı olduğu dönemde inşaasına başlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde hizmete açılan Esenler Otogarı'nın 25 yıllık 'yap-işlet-devret' sözleşmesi geçen mayıs ayında bitti.

İhalede yıllık 26 milyon 820 bin lira muhammen bedel belirlendi. İhaleye İBB şirketlerinden Boğaziçi A.Ş. de katılacak. İhaleye katılmak isteyenler 2 milyon 413 bin 800 lira geçici teminat yatıracak.

Otogarda 168 yazıhane, 324 otobüs işletmecisi firma, 700’den fazla faal işyeri bulunuyor. Her gün yaklaşık 1700 otobüsün giriş-çıkış yaptığı otogarın taban alanı 110 bin metrekare. Otogarı her gün yaklaşık 90 bin yolcunun kullandığı ancak toplamda 120 bin kişinin uğradığı tahmin ediliyor.

Esenler Otogarı’ndaki otoparkların işletmesi temmuz ayında İBB’nin şirketlerinden İSPARK’a devredilmişti.