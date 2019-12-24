Kayıt
18:41 24 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Sultangazi'de küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye verilen ceza belli oldu

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104090/83/1040908337.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912241040908392-sultangazide-kuflenmis-sucuklarla-yakalanan-kisiye-verilen-ceza-belli-oldu/

    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Sultangazi'de küflenmiş sucukları satmaya çalışan kişiye 23 bin lira ceza kesildiğini açıkladı.

    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Sultangazi'de küflenmiş sucukları satmaya çalışan kişiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    "Sultangazi zabıtasına gelen ihbar neticesinde ilçe müdürlüğümüz bilgilendirilmiş, Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleriyle beraber olay mahalline gidildiğinde 700 kilogram etiketsiz sucuğun küflenmiş ve bozuk bir şekilde olduğu aynı zamanda, 50 kilogram tereyağının bozuk olduğu tespit edilmiş ve bu ürünler 5996 sayılı kanun çerçevesinde belediye ekipleri tarafından imha edilmiştir" ifadesini kullanan Karaca, "Aynı yerde bir miktar tereyağı ve bal da bulunmuş, bunlarla ilgili olarak da bu ürünlerden de numune alındı. Numune sonuçlarını bekliyoruz. Bu ürünlere de el konuldu. Numune sonuçlarına göre de işlem yapılacak" şeklinde konuştu.

    '23 bin TL idari para cezası kesildi'

    Ürünleri satmaya çalışan kişi hakkında cezai işlem uygulandığını ifade eden Karaca, "Bu kişiye ilk önce bozuk gıda, etiketsiz gıda satmaktan dolayı 23 bin TL idari para cezası uygulandı. Numune sonuçlarına göre de yine eğer taklit veya tağşiş tespit edilirse, özellikle tereyağa bitkisel yağ katıldığından şüpheleniyoruz. O da olursa yine ayrıca 23 bin TL daha idari para cezası uygulanacak. Bu kişiye hakkında etiketsizlikten işlem uygulanacak" ifadelerini kullandı.

    'Yeni düzenlemeyle hapis uygulanacak'

    Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin devam ettiğini ve cezaların önümüzdeki süreçte artacağını ifade etti. Taklit ve tağşiş yapanların bunu tekrarlamaları durumunda hapis cezası uygulanacağını ifade eden Karaca, şunları söyledi:

    "Denetimlerimiz biliyorsunuz 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. İstanbul ilinde şu ana kadar yaklaşık olarak 215 bin denetim yaptık. Bu denetimler neticesinde de yine olumsuz olan yerlere gerekli işlemler uygulandı. Taklit ve tağşiş yapanlar uzun süredir ülke gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tarım şurasında belirttiği üzere taklit ve tağşiş yapıp, farklı isimlerle tekrar üretime devam ettikleri görünüyor. Mevcut yasada yeniden düzenleme yapılacak. Bu kişiler hakkında suç teşkil etmek üzere gerekirse tekrarlamaları durumunda hapis cezalarına varan cezalar gelecek. Cezalarımız daha da ağırlaşacak. Toplumun gıda güvenliği konusunda bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün çalışmaları tüm hassasiyetle 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Yasanın düzenlenmesiyle beraber bu kişiler yeniden faaliyet yapamayacaklar. Faaliyetten men edilecekler. Tekrar etmeleri halinde de hapis cezaları geliyor."

    Karaca, "Sultangazi'de ele geçirilen bu ürünlerin daha önce satışı yapılmış mı?" sorusuna "Şu an bizim bildiğimiz kadarıyla daha satışa sunmamış. Bu ürünleri kurutmak için dışarıda bırakmış. Ürünler de küflenmiş. Daha satışı yapılmamış ürünlerin. Vatandaşlarımıza dediğim gibi, bu ürünler etiketsiz. Hiçbir şekilde etiketsiz ürün almamaları konusunda tekrar tekrar rica ediyoruz. Mutlaka buna dikkat etmeleri lazım. Vatandaşların hiçbir şekilde endişe duymalarına gerek yok. Zaten olaya müdahale edildi" şeklinde yanıt verdi. 

     

    Etiketler:
    İstanbul, Para cezası, Bal, tereyağ, Sucuk
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Modern Evler Mahallesi'nde bir sitenin içerisindeki binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.
    Hatay'da kopan çatı otomobillerin üzerine düştü
    Karikatür
    Trump: Azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet