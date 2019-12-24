Libya’ya asker gönderme tezkeresi gündemde

Erdoğan Libya’ya her türlü desteği vereceklerini söylemişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Aralık’ta yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderilmesi konusuna ilişkin, "Böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu daha önce de söyledim. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atarız” demişti. Erdoğan 22 Aralık’ta yaptığı açıklamada ise, “Meşru Libya hükümetini yıkmaya yönelik çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet iyi biliyoruz. Son dönemde meşru Libya yönetimine çok ciddi desteklerimiz oldu. Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu arttıracak karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Asker gönderme tezkeresi Ocak’ta gündeme gelebilir
Kalın: Meclis de bununla ilgili bir çalışma yürütüyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili soru üzerine, “Başka ülkelere de asker gönderme konusunda meclisin bir yetkilendirme yapması gerekiyor. Teskere dediğimiz şey de bu. Tabi oradaki sıcak gelişmelere bağlı olarak böyle bir teskere ihtiyacı doğabilir. Meclis de bununla ilgili bir çalışma yürütüyor. Tabii teskerenin içeriği ile ilgili şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Bu Meclis'in yetkisinde. O ihtiyaçlara göre yapılacak anlaşma çerçevesinde şekillenecek bir teskere. Biz prensip olarak meşru uluslararası toplumun tanığı Libya hükümetinin ve Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun gerektirdiği adımları atmaktan sarfı nazar etmeyiz. Bu askeri eğitim olabilir, başka alanlarda destek şeklinde olabilir, siyasi destek şeklinde olabilir” dedi.
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