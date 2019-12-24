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21:44 24 Aralık 2019
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    TBMM Genel Kurulu

    Libya’ya asker gönderme tezkeresi gündemde

    © AA /
    Türkiye
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    Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası imzalayan Ankara asker göndermeyi de gündemine aldı. Libya’ya asker gönderme tezkeresinin 7 Ocak’ta çalışmalarına başlayacak olan TBMM’nin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağı öğrenildi.

    © AA /
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    Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakatı Hükümeti arasında 27 Kasım’da İstanbul’da ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ve ‘Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ imzalandı. Kamuoyunda tartışma yaratan iki mutabakat muhtırası da TBMM’de kabul ederek yürürlüğe girdi. 

    Erdoğan Libya’ya her türlü desteği vereceklerini söylemişti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Aralık’ta yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderilmesi konusuna ilişkin, "Böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu daha önce de söyledim. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atarız” demişti. Erdoğan 22 Aralık’ta yaptığı açıklamada ise, “Meşru Libya hükümetini yıkmaya yönelik çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet iyi biliyoruz. Son dönemde meşru Libya yönetimine çok ciddi desteklerimiz oldu. Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu arttıracak karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 

    Asker gönderme tezkeresi Ocak’ta gündeme gelebilir

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    Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin talebi doğrultusunda Libya’ya asker gönderme seçeneğinin bir süredir Ankara’da değerlendirildiği ifade edildi. Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme geldiği bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin sonucuna göre Libya’ya asker gönderme teskeresinin Meclis gündemine gelmesine kesin gözle bakılıyor. AK Partili bir yetkili de Libya tezkeresinin Ocak ayında TBMM’ye geleceğini ifade ederken, “Aslında teskere anlaşmanın içine konulabilecek durumdaydı. Asker gönderme konusu anlaşmanın içinde yer alabilirdi” dedi. Bir başka AK Partili yetkili ise, değerlendirme sürecinin devam ettiğini, tezkere konusunda o sürecin bitmesini beklediklerini vurguladı. 

    Kalın: Meclis de bununla ilgili bir çalışma yürütüyor

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili soru üzerine, “Başka ülkelere de asker gönderme konusunda meclisin bir yetkilendirme yapması gerekiyor. Teskere dediğimiz şey de bu. Tabi oradaki sıcak gelişmelere bağlı olarak böyle bir teskere ihtiyacı doğabilir. Meclis de bununla ilgili bir çalışma yürütüyor.  Tabii teskerenin içeriği ile ilgili şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Bu Meclis'in yetkisinde. O ihtiyaçlara göre yapılacak anlaşma çerçevesinde şekillenecek bir teskere. Biz prensip olarak meşru uluslararası toplumun tanığı Libya hükümetinin ve Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun gerektirdiği adımları atmaktan sarfı nazar etmeyiz. Bu askeri eğitim olabilir, başka alanlarda destek şeklinde olabilir, siyasi destek şeklinde olabilir” dedi. 

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, TSK, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mutabakat, Suriye, Libya, TBMM
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