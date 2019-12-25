Ordu Valiliği'nden orman yangını açıklaması

Ordu Valiliği, bölgedeki orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğunun bahçe temizliği için yakılan ateşlerden kaynaklandığının tespit edildiğini, diğer sebebinin ise rüzgardan dolayı havai elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesi olduğunu açıkladı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve son 48 saattir etkili olan aşırı rüzgar ve fırtına sonucunda 19 ilçede, 56 farklı noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü, fındık bahçesi ve orman yangınlarının çıktığı belirtilerek, "Meydana gelen örtü, fındık bahçesi ve orman yangınlarına; Valiliğimizin koordinasyonunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ ekipleri, İlçe Belediyeleri, Orman İşletme Şeflikleri ve kolluk kuvvetleri tarafından anında müdahale edilmiştir. Çıkan orman ve bitki örtüsü yangınlarının kontrol altına alınarak, yerleşim yerlerine sıçramadan ve vatandaşlarımız zarar görmeden söndürülmesi için yoğun çaba ve gayret gösterilmektedir" denildi.

'Yangınların büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşler'

Bölgede çıkan orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiği tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahçe temizliği sonrasında yakılan ateşler, aşırı rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle kontrol dışına çıkmakta ya da söndü zannedilen ateşlerin rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenmektedir. Yangınların bir diğer sebebi ise, rüzgardan dolayı havai elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesidir. Diğer taraftan, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 17 ilçemizin 153 mahallesinde elektrik kesintisi ve 295 trafo arızası meydana gelmiştir. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik kesintilerini ve trafo arızalarını gidermeye yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Meydana gelen örtü ve orman yangınları, olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Meteorolojik verilere göre rüzgarın 25 Aralık 2019 Çarşamba günü (yarın) öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerde kuvvetli, iç kesimlerde fırtına şeklinde devam etmesi beklendiğinden, örtü ve orman yangını, ev yangını, soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."