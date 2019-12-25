Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki bebek öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 yaşındaki bebek öldü, annesi, babası ve 4 yaşındaki ağabeyi ise yaralandı.

Orhan Kırılmaz yönetimindeki 48 E 3336 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Muzkent Mahallesi mezarlığı mevkisinde, sürücüsünün aşırı yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada, 1 yaşındaki Nevi Kırılmaz yaşamını yitirdi, babası sürücü Kırılmaz, annesi Ayla ve ağabeyi 4 yaşındaki Devincan Kırılmaz ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Orhan Kırılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ayla ve Devincan Kırılmaz ise ayakta tedavi edildi.