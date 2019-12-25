Bunalıma giren doktor intihar etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir doktor oturduğu apartmanın çatı katında kendini asarak intihar etti.

Saat 19.00 sularında bir süre evden dışarıya çıkan Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Doktoru 48 yaşındaki Musa A., eve dönmeyince eşi F.A. gidebileceği yerleri aradı ancak bulamayınca, komşularla beraber çevrede arama yaptı.

Oturduğu evin çatı katına çıkan komşular korkunç manzarayla karşılaştı.

Bunalımda olduğu öğrenilen Musa A. 5 katlı apartmanın çatı katında bulunan kömürlükte asılı olarak bulundu. 112 Acil servise haber verildi.

Henüz nabzı attığı görülen Dr. Musa A. özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.