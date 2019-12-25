Emin Çölaşan'dan Ertuğrul Özkök'e: Resmen sapıttı, 75 yaşından sonra mankenlere ve genç kızlara hava atıyor

Sözcü yazarı Emin Çölaşan bugünkü köşesinden Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ü eleştirdi. Özkök’ün ruh sağlığının bozuk olduğu iddia eden Çölaşan, "Resmen sapıttı. Magazine, belden aşağı konulara girdi ve üstelik yalan söylemeye daldı. 75 yaşından sonra yerli yabancı kadın artistlere, mankenlere ve genç kızlara hava atıyor" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan bugünkü yazısında Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ü sert sözlerle eleştirdi.

Özkök’ün ruh sağlığının bozuk olduğu iddia eden Çölaşan, "Resmen sapıttı. Magazine, belden aşağı konulara girdi ve üstelik yalan söylemeye daldı. Narsist oldu, kendisini ilah gibi görüyor… Köşesinde her gün çok özel fotoğraflarını kullanıyor, 75 yaşından sonra yerli yabancı kadın artistlere, mankenlere ve genç kızlara hava atıyor" ifadelerini kullandı.

Çölaşan, Özkök’ün 'Emin Çölaşan’la döneklik üzerine bir helalleşme' başlıklı yazısına atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Ben bu Ertuğrul'la tam 12 yıldan bu yana ne karşı karşıya geldim, ne herhangi bir vesile ile el sıkıştım, ne de telefonda sesini duydum. Bu sözleri nereden çıkarıp üfürdüğünü, nasıl uydurduğunu anlamak mümkün değil. Ona geçmişte çok kızardım, şimdi ise acıyorum ve içine düştüğü bu durumlar nedeniyle üzülüyorum. Tedavisi ne yazık ki olmayan Alzheimer hastalığının belirtileri… Bence ya böyle anlamsız yalanlara sarılmaktan medet umuyor, ya da kafayı yiyip iyice sapıtmış… Yazık olmuş! Allah şifa versin. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Özkök ise dünkü yazısında şu düşünceleri dile getirmişti:

"Malum Emin’le bitip tükenmek bilmeyen bir meselemiz var... Döneklik ve dans etmek...

O, bana 'Döneksin' diyor ha babam vuruyor, ben de 'Evet döneğim ama vurmadan bir dinle' diyorum... Sonunda karşı karşıya geldik ve nihai bir hesaplaşma, pardon helalleşme yaptık.

Bu konuya bir daha döner miyiz bilmiyordum ama Türk medya tarihi için de küçük bir dipnot olur belki...

Ne de olsa 30 yıldır bu ülkenin bazı gazetecileri kendini Tanrı sayıp ötekileri döneklikle suçluyor.

Belki gençlere de 'zamanın ruhu'nu anlamak bakımından yardım eder"