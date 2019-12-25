Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporu: Yıllık ortalama 32.7 milyon metreküp su kaybı yaşanacak

Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna göre İstanbul bu proje yüzünden yıllık ortalama 32.7 milyon metreküp su kaybına uğrayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, nihai rapor kabul edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Aralık günü kamuoyuna açıklandı.

Rapor, halkın görüş ve önerileri için 10 gün boyunca askıda kalacak. Bakanlık tarafından hazırlatılan ÇED Raporu'nda Kanal İstanbul Projesi için İstanbul su kaynaklarını nasıl etkileyeceğine ilişkin dikkat çekici veriler yer aldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre raporda, Kanal İstanbul Projesi yüzünden iptal edilecek Sazlıdere Barajı ile yıllık 30 milyon metreküp ve Terkos Gölü'nde meydana gelecek kayıp nedeniyle yıllık 2.7 milyon metreküp olmak üzere İstanbul'un yıllık toplam 32,7 milyon metreküp su kaybedeceği vurgulandı.

Bu su kaybının; aşama aşama inşa edilmekte olan ve İstanbul'a yıllık toplam 1.08 milyar metreküp su sağlayacak olan Melen Projesi ile karşılanacağı belirtildi. Raporda “umut bağlanan” Melen projesi bir süredir polemik konusu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptığı 9 Aralık tarihli meclis oturumunda gövdesinde derin çatlaklar oluşan ve 3 yıl önce açılacağı duyurulan Melen Barajı'nın fotoğraflarını göstererek “Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir.

Projenin düzeltilmesi için devletten 2020'de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor” diyerek barajın hala tamamlanamamasını eleştirmişti.

Kanal barajın içinden geçiyor

ÇED raporunda projenin içme suyu temini amacıyla kullanılan Sazlıdere Barajı'nın içinden geçtiği aktarıldı.

Yıllık ortalama 49 milyon metreküp içme suyu sağlayan barajın yüzde 60'lık kısmının yani yaklaşık yıllık 30 milyon metreküplük bölümünün Kanal İstanbul inşaatı nedeniyle devre dışı kalacağı belirtildi.

Tarihi Şamlar Bendinin zarar görmemesi için mevcut tarihi bendin kaynağına yapılacak yeni bir bent ile Sazlıdere Havzası'na sol sahilden gelen suların yüzde 40'ının kullanılmaya devam edilebileceği anlatıldı.

Raporda, Kanal İstanbul Projesi'nin inşası ile Sazlıdere Havzası'ndan İstanbul'a yıllık 30 milyon metreküp suyun aktarılamayacağı, yeni yapılacak bent ile de havzadaki 19 milyon metreküp suyun kullanımına devam edilebileceği kaydedildi.

Terkos Havzası bölünecek: 2.7 milyonluk kayıp

Kanal güzergahının son bölümünde Terkos Gölü'nün orta mesafeli koruma alanına 5.4 km kadar gireceği, havzanın yüzde 2.7'lik kısmının Terkos'tan ayrılacağı belirtildi.

Bu bölümde daha önceden inşası başlamış olan İstanbul Yeni Havalimanı nedeniyle de yüzde 0.8'lik havza kaybı yaşandığı ifade edildi.

Kanal nedeniyle havza kaybının da yüzde 1.9 olacağı bunun da yaklaşık olarak yıllık 2.7 milyon metreküp suyun kullanılamaması anlamına geldiği vurgulandı. Böylece Sazlıdere Barajı'nın iptali ile birlikte İstanbul'un su kaybı 32.7 milyon metreküp olacak.