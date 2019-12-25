Erdoğan'dan Yavaş-Aygün talimatı: Polemiğe girmeyin

CHP'li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki ‘Togo Kuleleri’ kavgası, AK Parti MYK toplantısında da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konunun CHP'yi ilgilendirdiğini belirterek, parti kurmaylarının bu polemiğe girmemesini istedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AK Parti'nin önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki 'rüşvet ve rant tartışması' da değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına, "Bu konuyu takip etmeye devam edin. Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin" talimatı verdi.

Erdoğan’a, konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun olayı yakından takip edeceği bilgisi verildi.