Etek boyu ölçen hakime 7 yıl hapis istemi

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşmasında savunma yapmak üzere ayağa kalkan avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunu kısa bulan hakim Mehmet Yoylu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.