Etek boyu ölçen hakime 7 yıl hapis istemi

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, duruşma sırasında savunma yapmak üzere ayağa kalkan avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa bulan, aynı gün başka bir duruşmada da küpe takan avukat Dorukcan Davutoğlu’na 'Er kişiye küpe takmak yakışmaz' diyen Anadolu 2. İş Mahkemesi Hâkimi Mehmet Yoylu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'ten 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Yoylu’nun birinci sınıf hakim olması nedeniyle Yargıtay Görevli Ceza Dairesi’nde son soruşturma yapılmak üzere şüpheli hakkında soruşturmanın açılması, atılı suçlardan yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.
Çetin'in etek boyuna tepki gösteren ve tedbiren görevden uzaklaştırılan hakim Yoylu, HSK kararıyla 24 Ekim’de görevine iade edilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)