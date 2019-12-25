Kayıt
13:29 25 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen Enerji Tüketici Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

    Bakan Dönmez: Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak

    © AA / Celal Güneş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104091/19/1040911905.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912251040911930-bakan-donmez-enerji-kimlik-belgesi-olmayan-binalarda-alim-satim-ve-kiralama-yapilamayacak/

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak" dedi.

    Enerji Tüketici Zirvesi'nde konuşan Dönmez, bu yılki toplantının temasının "iyi uygulamalar" olduğunu söyledi.  Enerjinin dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerden bağımsız olmadığına işaret eden Dönmez, bu durumun özellikle kaynak zengini olmayan ülkeler için öngörülebilirliği zorlaştırdığını dile getirdi.

    Dönmez, uluslararası para ve enerji piyasalarındaki konjonktürel oynaklık ve kırılganlığın maliyet bileşenlerinin yönetilmesini de zorlaştırdığını belirterek, "Bu durumun etkilerini azaltmanın yolu da daha fazla yerli ve yenilenebilir kaynağın sisteme dahil edilmesiyle mümkündür. Son üç yılda bu anlamda çok ciddi adımlar attık. Yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimizi bu yıl yüzde 62 seviyelerine yükselttik" diye konuştu.

    ‘'Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir' mottomuzu dilimizden asla düşürmüyoruz’

    Gelecek 30-40 yıl boyunca elektrik talebinin sürekli artacağına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

    elektrik faturası
    © Fotoğraf : DHA
    Bakan Dönmez: Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz
    "Dünyadaki dijitalleşme, yapay zeka kullanım seviyesi arttıkça ve elektrik kullanımının farklı alanlara yayılmasıyla, arz-talep dengesindeki hızlı değişimler yoğun olarak elektrik tarafında yaşanacak. Böylesi bir gelecekte ithal kaynaklara bağımlı yaşayamayız. Bu, hem maliyetlerin kontrolü hem de sürdürülebilirlik açısından imkansız. Bu gerçeğin bilincindeyiz. Bu nedenle 'Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir' mottomuzu dilimizden asla düşürmüyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezine bu anlayışı yerleştiriyoruz. Biliyoruz ki yerli ve yenilenebilir enerji olmadan bağımsız enerjiden asla söz edemeyiz. Bağımsız bir enerji sektörü olmadan da maliyetleri istediğimiz seviyelere getiremeyiz. Burada kamu ve özel sektör olarak ciddi bir yatırım sürecindeyiz fakat bizim için önemli bir nokta da enerjide bağımsızlığın mümkün olduğunca tabana yayılması."

     Tasarruf önerileri

    Bakan Dönmez, tüketicilerin enerjide daha aktif olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Bu durum, gelirin eşitlikçi dağılımı için de çok önemli. Bu sebeple çatı ve cephelerde güneş üretimi için her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 Mayıs'tan bugüne kadar sanayi tesislerimizden toplam 610 megavatlık üretim için 775, mesken abone grubundan toplam 12 megavat üretim için 1188 başvuru aldık ancak bu daha ilk dalga" dedi.

    Kendi elektriğini üretmeyi bir vatandaşlık hakkı olarak gördüklerini vurgulayan Dönmez, teknik olarak elektrik sistemi elveriyorsa tüm vatandaşların elektrik üretebileceğini söyledi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
    © AA /
    Enerji Bakanı Dönmez: TP, 150 bin varil üretimle tüm zamanların rekoruna ulaştı
    Dönmez, maliyet kadar verimliliğin de önemli olduğuna işaret ederek, akkor flaman yerine LED lambalara geçilerek yıllık 100 lira, kombiyi bir derece düşük sıcaklıkta çalıştırarak yıllık 120 lira ve akıllı termostat kullanarak yıllık 500 liraya varan miktarların vatandaşın cebinde kalacağını belirtti.

    Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım ve kiralama yapılamayacağını hatırlatan Dönmez, 1 Ocak 2011'den bu yana en düşük C sınıfı enerji kimlik belgesi olmayan binaların ruhsat alamadığını ifade etti.

    ‘Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyeti olacaktır’

    Dönmez, tüketiciyle normal zamanda iyi iletişim kuramayan şirketlerin, kriz zamanlarında asla dertlerini anlatamayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

    "Krizin açacağı zararın maliyet boyutuna girmiyorum bile. Daha önce gaz ve elektrik dağıtım sektörüyle yaptığımız toplantılarda üzerinde ısrarla durdum. Bu işin ticari sorumluluğu her ne kadar sizde olsa da vatandaşlarımızla iyi iletişim kurulmaması durumunda sorunlar bizlere kadar ulaşıyor. Bu durumun bizlere kadar yansıması şirketlerimiz açısından bizim nezdimizde dezavantajlı bir durum. Böylesi bir durumda önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyeti olacaktır. Bu seneki en önemli konularımızdan biri de iyi uygulamalar. Öğrenen, öğreten ve yaygınlaştıran bir enerji sektörü için iyi örnekleri de

    elektrik faturası
    © Fotoğraf : DHA
    Elektrik borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 3.5 milyona yaklaştı
    birbirimize mutlaka anlatalım. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik yeni ve yenilikçi uygulamaları ve müşteri ilişkilerinde orijinal yaklaşımları destekliyoruz. Bu uygulamaları sonraki zirvelerimizde de ödüllendirmek arzusundayız. Bu sebeple önümüzdeki 3-4 ayı iyi değerlendirin. Ticaret Bakanlığımız da burada, jüriye onları da alarak bir yarışma da yapabiliriz."

    Enerji personeline yönelik saldırılara değinen Dönmez, "Enerjinin ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşması için büyük özveriyle çalışan personele yapılan saldırıları hiçbir şekilde onaylamayız. Her türlü şiddetin hukuken de takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

    Dönmez, yerli otomobile ilişkin olarak da "Bu hafta lansmanı yapılacak yerli otomobille birlikte depolama sistemleri de Türkiye'de yerli bir sanayiye dönüşmüş olacak. Biz sadece üreten değil, aktif bir tüketici hedefliyoruz. Tüketicilerimizin bu dönüşüm ve değişimden karlı çıkmasını sağlamaya da gayret ediyoruz" dedi.

    İlgili konular:

    Bakan Dönmez: Enerjide enosis ittifaklarına göz yummayacağız
    Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Santrali'nde 2. ünitenin inşaat lisansı bugünlerde verilecek
    Bakan Dönmez açıkladı: Irak-Türkiye arasında yeni petrol hattı gündemde
    Etiketler:
    Elektrik, Enerji, Fatih Dönmez
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Modern Evler Mahallesi'nde bir sitenin içerisindeki binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.
    Hatay'da kopan çatı otomobillerin üzerine düştü
    Karikatür
    Trump: Azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet