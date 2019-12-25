İstanbul'un asayiş karnesi: 2019'da 282 kişi öldürüldü, 2 ilçede cinayet işlenmedi

İstanbul'da bu yıl 282 cinayet işlendiği bildirildi. Emniyet raporuna göre en çok cinayet Fatih ilçesinde işlenirken, Şile ve Adalar'da hiç cinayet olayı yaşanmadı.

İstanbul'da 1 Ocak-24 Aralık arasında polisin sorumluluk bölgesinde 282 kişi öldürülürken cinayetlere ilişkin 515 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte 1 yılda meydana gelen cinayet olaylarının verilerini paylaştı.

Bu verilere göre, kentte meydana gelen 260 cinayet olayından 254'ünün failleri yakalanırken 6 olayı aydınlatmayı çalışmaları sürüyor.

Polisin cinayetleri aydınlatmadaki başarını oranının yüzde 98 olduğu belirtildi.

1 Ocak-24 Aralık arasında öldürülen 282 kişiden 229'unun Türk vatandaşı 50'sinin yabancı uyruklu, 3 kişinin ise kimliği belirsiz olduğu öğrenildi.

Verilerde öldürülenlerin 229'unun erkek 52'sinin ise kadın olduğu görüldü.

En çok cinayet Fatih ilçesinde

Öte yandan 260 olayla ilgili olarak 645 şüpheliden 515'i yakalandığı bildirildi.

Cinayetlerin 123'ü tabanca, 88'i bıçak, 12'si tüfek, 13'ü darp, 9'u boğma, 15'i ise belirlenemeyen kayıtlara geçti.

Kentte en çok cinayet 27 ile Fatih ilçesinde meydana gelirken Şile ve Adalar'da hiç cinayet olayı meydana gelmedi.

Öldürme sebeplerinde ise ilk sıralarda kavga ve aile içi şiddet ve alacak verecek meselesi yer alıyor.