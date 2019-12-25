Erdoğan 'Türk askeri Libya'ya gidecek mi?' sorusunu yanıtladı: Türkiye davete icabet eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki çatışmalı ortamla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bu konunun önemine dikkati çeken Erdoğan, ateşkesin bir an evvel sağlanması gerektiğini kaydetti. Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya gidecek mi?" sorusuna da "Türkiye davete icabet eder" yanıtını verdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Libya konusu önemli bir konu. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor.

Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz işbirlikleri neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Tunus'u istikrarın unsuru olarak görüyoruz.

TİKA'nın Tunus'ta inşa edeceği hastane konusunda arkadaşlarımız mutabakatı sağladı. En kısa zamanda bunun protokolünü imzalamak suretiyle adımı atacağız."

'Yunanistan'ın burada söz sahibi olması söz konusu değil'

Erdoğan, devamla gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Türk askeri Libya'ya gidecek mi?" sorusuna "Türkiye davete icabet eder" yanıtını veren Erdoğan, Akdeniz'de Libya'yla yapılan anlaşma konusunda Yunanistan'a da tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Yunanistan'ın burada söz sahibi olması söz konusu değil. Artık devir geçmiş devir değil."

Ziyarette Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Programda gözükmüyordu

Tunus ziyareti Erdoğan'ın programında gözükmüyordu. Güvenlik gerekçesiyle ziyaret gerçekleşene kadar açıklama yapılmadı.