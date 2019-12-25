Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mızraklı, Kayseri 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması, kaçma ve saklanma şüphesi, suçlamaya ilişkin cezasının alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu dikkate alarak, Mızraklı hakkında tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mızraklı'nın avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

19 Ağustos'ta görevden alınan ve tutuklanan Mızraklı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde ise TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.