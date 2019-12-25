Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i: 'Bunu gerçekten yaşayan kadınlar var' diye düşünüp üç saat boyunca ağladım

Şiddet sahneleriyle tepki çeken 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde 'Nefes' karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, "Artık başım zonkluyordu. 'Bunu gerçekten yaşayan kadınlar var' diye düşünüp üç saat boyunca ağladım" dedi.

Kadına yönelik şiddet sahneleriyle tepki çeken ATV dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de 'Nefes' karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, senaryoya dair açıklamalarda bulundu.

Helvacıoğlu, bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

"Tahir'in bizi tekneye bindirdiği ve Vedat'ın bizi yakaladığı bir sahne vardı. Vedat'ın saçımdan tutup tokat atması ve yere düşürmesi gerekiyordu. Bir sahnenin çekilmesi saatler sürüyor, artık başım zonkluyordu. 'Bunu gerçekten yaşayan kadınlar var' diye düşünüp üç saat boyunca ağladım."