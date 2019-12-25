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18:58 25 Aralık 2019
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    Feyzioğlu: Yapılanın filanca siyasi partiye yarayıp yaramadığı değil milletin hayrına olup olmadığı beni ilgilendiriyor

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    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Düşünce özgürlüğü anlamında, bana sabah, öğle, akşam söven bir gazetenin içerideki bir gazetecisi, bizim çok emeğimiz olan bir madde sayesinde infazını çekmekteyken, istinafı üzerine temyiz hakkı kazandığı için kendisiyle birlikte 10 bin kişi temyiz hakkı edindiği için tahliye oldu" dedi.

    Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Derneği, Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesinde bulunan Ömer Halis Demir Spor Salonunda "Hukuk Denetimi ve Yargı Reformu" konulu söyleşi düzenledi. Programa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

    'Biz siyasi particilik yapmıyoruz'

    Burada konuşan Feyzioğlu, "Biz siyasi particilik yapmıyoruz. Biz çözüm arayışı içerisindeyiz. Biz çözmek isteyen herkese bunların çözümlerini söyleyebilmeliyiz. Kavga etmeden. Çünkü bu millet kavga edenlerden bıktı. Kavga etmek yerine çözümleri konuşmak lazım. Ben hukukçuyum. Dünyada yaptığım görüşmelerle benim gördüğüm şey şu, ülkenin hukukuna, yargısına güven olursa, yabancı yatırımcı geliyor, yerli yatırımcı parasını faize yatırmak yerine yatırıma çeviriyor. İşi ehline teslim etmeye başladığınız için, yargı güvencesinde, kurumlar, işler layık olanlar tarafından yönetiliyor. Bu da daha düzgün bir idareyi getiriyor. Şeffaflık da getiriyor" dedi.

    'Yargı reformuna başladık'

    Yargı reformu paketi hakkında açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, "Yargı reformuna başladık. 1 paket mi, değil. Altı, yedi, sekiz, on paket olacak. İddialı bir reform belgesi. Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan belgeyi okuyup incelediğinizde iddialı bir belge olduğunu görüyorsunuz. İlk pakette çok ciddi ve anlamlı işler yapıldı" diye konuştu.

    Feyzioğlu şöyle devam etti:

    "Düşünce özgürlüğü anlamında, bana sabah, öğle, akşam söven bir gazetenin içerideki bir gazetecisi, bizim çok emeğimiz olan bir madde sayesinde infazını çekmekteyken, istinafı üzerine temyiz hakkı kazandığı için kendisiyle birlikte 10 bin kişi temyiz hakkı edindiği için tahliye oldu. Lafı biz yedik, 25 senedir sahip olduğum yeşil pasaport üzerinden saldırmayan kalmadı. Bilen bilmeyen, en ucuz sloganlarla. Ama Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yaptı mı yapmadı mı, terör örgütünün mü propagandasını yaptı yoksa hükümeti sert şekilde eleştirdi mi? Toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet… Bütün bu suçlardan dolayı bütün bu 10 bin kişinin infazı başlamıştı, hüküm kesinleşmişti. İstinaf kararlarının kesinliği ortadan kaldırıldı, bu suç tiplerinde temyiz yolu açıldı. Hapis cezasının süresi ne olursa olsun. 10 bin kişi çıktı, ana muhalefet partisinin eski bir milletvekili de dahil olmak üzere. Bu tarafta bunun nimetinden yararlanıp, bu tarafta da bunun çıkması için büyük mücadele yürüten insanları yerden yere vurmak. Türkiye'nin son döneminde gördüğümüz ve bizi üzen ve çok sığ bir siyasetle izah edilebilir. Bir sığ siyaset. Yapılan bir işin yan etki olarak filanca siyasi partiye yarayıp yaramadığı beni ilgilendirmiyor. Yapılan bir işin bu milletin hayrına olup olmadığı beni ilgilendiriyor. Vatandaşın hayrına olup olmaması beni ilgilendiriyor. O sebeple Yargı Reformu Strateji belgesi doğru bir belgedir. Eksik ama doğru bir belgeyse, 1. Paket eksik ama doğru bir paketse, adı üstünde birinci paket, iki gelecek üç gelecek beş gelecek."

    Etiketler:
    Yargı reformu, Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu
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