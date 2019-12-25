Pakdemirli: Yangın çıkarmaktan dolayı 7 kişi hakkında işlem yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili konuşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"55 yangının 38 tanesi söndü. Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Toplam 260 hektarlık alan zarar gördü. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var.

"İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. Doğal sebeple olan yangınlar bu sıcaklıkta ancak yıldırımla olabilir. Yıldırım da düşmediğine göre burada insan faktörü ön plana çıkıyor. Kasıt ve ihmal konularını araştıracak olan kolluk kuvvetleridir, onlar da gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bizler için öncelik bu yangınların söndürülmesi, yaraların sarılması. Şu ana kadar da kolluk kuvvetleri çalı çırpı toplayıp, yakıp yangına sebebiyet vermekten dolayı 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

"Gece yarısından itibaren meteorolojik şartların daha da iyileşmesini bekliyoruz. Rüzgarın düşmesi bizim çalışma koşullarımızı çok daha rahatlatacaktır. Rüzgarın düşmesiyle nemin de artmasını bekliyoruz. Yarından itibaren bölgeye yağışlı bir havanın gelmesini bekliyoruz. İnşallah yarına bırakmadan arazi koşulları bize müsaade ettiği sürece yangınların hepsini en kısa zamanda söndürmede kararlıyız.

"(Havadan müdahale sorusu üzerine) Şu an hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."