Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.

Aksu'nun cinayete intihar süsü vermeye çalıştığı, diğer sanık Berk Akand'ın da sanık Aksu'ya bu eylemlerde yardım ettiği bildirildi.

Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.