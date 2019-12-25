TMSF: Uzan Grubu'nun yaptırdığı otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık

TMSF, Uzan Grubu'nun el konulan otelinin satıldığı haberlerini yalanladı. Açıklamada, söz konusu otele TMSF tarafından el konulmadığı ve Kepez Elektrik A.Ş.’ye ait olduğu belirtildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan "Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, TMSF'ce el konulan, yıllardır atıl durumdaki otel, Milli Emlak tarafından satıldı" şeklinde haberler yayımlandığı hatırlatıldı.

Haberlerde bahsi geçen otele TMSF tarafından el konulduğunun gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu otel, Kepez Elektrik AŞ'ye ait olup anılan yer ile ilgili olarak kurumumuz tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır." denildi.