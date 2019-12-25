Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil çıkışı: Bugüne kadar ortaya ciddi bir iş konamadı, konamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu yerli otomobil gündemine de değinerek “Bakınız 27 Aralık’ta İtalya’dan getirilen güya yerli otomobilimizin tanıtımı yapılacakmış. Bu iktidar iş başına geleli 17 yılı geçti, otomobil son 10 yıldır gündemde. 2022 yılında da yerli otomobil üretimine başlayacakmışız! Bugüne kadar ortaya ciddi bir iş konamadı, konamaz” dedi.

Saadet Partisi lideri, Kanal İstanbul projesiyle ilgili ise "Ekonomik yönden bu kanalın Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayacağına inanıyorum ve mantıken de böyle olduğunu idrak ediyorum. Bu masraf, Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamaz ancak risk getirir" ifadelerini kullandı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Türkiye'nin boğazlardaki hakimiyetini tesis eden anlaşma olduğunu; ancak bazı şartlarının bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Montrö Anlaşması'na göre de bizim boğazlarımızdan bütün ticaret gemilerinin geçme hakkı vardır. 'Ben seni buradan geçirmiyorum' dediğinizde o zaman başka problem doğar. Çünkü bu uluslararası bir anlaşma ve Türkiye'nin Montrö ile elde ettiği haklar var. Bundan dolayı eğer Türkiye, 'Ben Montrö'yü rafa kaldırıyorum' derse başka sıkıntılar çıkar. Ben ekonomik yönden bu kanalın Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayacağına kalpten inanıyorum ve mantıken de böyle olduğunu idrak ediyorum. Bu masraf, Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamaz ancak risk getirir. Bu konuda neden bu kadar ısrar ediliyor, anlamak mümkün değil. Ekolojik yönden ele alındığı zaman da uzmanların söyledikleri hepimizi endişeye sevk ediyor."